Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования России опровергло информацию о повышении цен за учебу в вузах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах является недостоверной», — сказано в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что стоимость обучения за первый курс уже установлена и без их согласования в этом году изменениям не подлежит. Цены за учебу на втором и следующих курсах закреплены в договорах оказания услуг и в одностороннем порядке не пересматриваются.