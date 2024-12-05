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Минобрнауки изменило порядок приема в российские вузы
В России утвержден порядок приема в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Приказ Минобрнауки появился на официальном интернет-портале правовых актов.
Так, теперь в образовательных учреждениях будет единый срок приема на программы бакаларивата. Кампания начнется с 20 июня. Для поступающих на бюджет она завершится до 1 сентября, а с учетом приема на контракт и проведения дополнительного набора — на месяц позднее.
Также с 2025 года поступающие на программы магистратуры смогут направить документы через суперсервис на портале «Госуслуги».
В новом порядке, помимо этого, утверждено предельное количество специальностей и направлений подготовки, на которые абитуриент может одновременно подать документы. Если раньше это количество устанавливал сам вуз — в пределах пяти, то теперь цифра будет единой — пять специальностей и пять направлений подготовки.
Изменения коснулись и индивидуальных достижений по программам бакалавривата и специалитета, за которые абитуриент может получить баллы. Список пополнился наличием дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам.
При поступлении на целевое обучение будет проведена синхронизация заявлений в вуз и заявок, оставленных на портале «Работа в России». Зачислять в высшее образовательное учреждение таких студентов будут не по оригиналу документа об образовании, а при наличии заявления о согласии на зачисление. Подается оно через суперсервис. При таких обстоятельствах абитуриент может направить согласие только в один вуз по выбранной специальности.
Если при зачислении в образовательном учреждении закончились места на поступление по отдельной квоте, однако остались на особой, вуз может пересмотреть распределение мест между квотами.
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