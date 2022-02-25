Минобрнауки и Минпросвещения открыли горячие линии для психологической помощи

Минобрнауки и Минпросвещения объявили о запуске горячих линий для оказания психологической помощи. Обратиться к специалистам могут как студенты, так и дети, взрослые, в том числе прибывающие в Россию из ДНР и ЛНР. Об этом говорится в Telegram-каналах министерств.

«Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организована круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие из ДНР и ЛНР», — отмечается в сообщении.

Получить психологическую помощь можно по номеру 8-800-222-55-71. Телефоны горячей линии от Минпросвещения: 8-495-624-60-01 — детский телефон доверия, 8-800-600-31-14 — консультации для родителей. Горячая линия второго из ведомств действует на базе ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).