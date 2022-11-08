Минобрнауки РТ: Количество студентов в IT выросло вдвое, но этого все равно недостаточно

Ежегодно для IT-сферы система образования Татарстана может готовить около 5 тыс. специалистов, сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Андрей Поминов. По его словам, сейчас в вузах обучается более 10 тыс. человек, за последние пять лет контрольные цифры приема по программам высшего образования для IT-сферы увеличились почти на 50%.

«Рост большой, но, наверное, этого все равно недостаточно. В техникумах и колледжах учится более 5,5 тыс. студентов», – отметил он на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

По словам Поминова, более 5,2 тыс. студентов обучаются в вузах за счет средств федерального бюджета. Самое большое количество студентов по IT-направлениям учится в КФУ – свыше 2,7 тыс. человек.

Кроме того, в Татарстане действуют уже два центра цифрового развития «IT-куб», где дети в возрасте 7 – 18 лет знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Третий в республике «IT-куб» откроется до конца года в ОЭЗ «Алабуга», отметил первый замминистра образования и науки.

Он добавил, что в пяти вузах Татарстана созданы цифровые кафедры. Они открыты в Казанском федеральном университете, в КНИТУ им. Туповлева – КАИ, в Казанском государственном медицинском университете, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете и в Казанском государственном энергетическом университете.

«Это возможность параллельно с получением основной специальности приобрести компетенции и получить соответствующий документ для возможности работать в IT-сфере. В течение года студенты получают еще одну цифровую профессию, с которой могут выходить на рынок труда», – пояснил Поминов.