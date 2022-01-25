Минобрнауки: Число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в РФ, увеличилось на 40%

С 2019 года на 40% увеличилось число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в России. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

По сравнению с предыдущем перечнем 2019 года, в обновленном списке на 40% больше иностранных образовательных и научных организаций, дипломы которых признаются в России. В перечне числится 371 организация из 35 стран.

«Такой механизм позволит избежать излишних бюрократических процедур для высококвалифицированных кадров и научных сотрудников, окончивших ведущие университеты мира», — цитирует Минобрнауки главу министерства Валерия Фалькова.

По его словам, новые меры станут привлекательными для лучших профессионалов международного уровня, которые придут в российскую науку и образование, а также и отечественные специалисты охотнее будут возвращаться на родину.

Уточняется, что список формируется на основе анализа позиций иностранных образовательных и научных организаций в международных рейтингах, и включает организации из ЕС, США, Канады, Великобритании, Австралии, Латинской Америки, Азии.