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Минобрнауки: Большинство учащихся в России иностранных студентов — из стран ОИС
В России в настоящее время учатся 355 тысяч иностранных студентов. Из них почти 245 тысяч прибыли из стран Организации исламского сотрудничества, рассказал ТАСС в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» замглавы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов.
«Безусловно, основа — это страны СНГ, но в то же время, есть огромное количество студентов из Египта, Ирана. Например, из Египта практически 15 тыс. учатся в нашей стране», — поделился заместитель министра.
По его данным, порядка 80 тысяч студентов, прибывших на учебу из стран Организации исламского сотрудничества, получают образование бесплатно. 10 тысяч — в рамках квот, выданных странам организации. Остальные поступают самостоятельно.
Айрат Гатиятов напомнил, что между Россией и странами ОИС заключено 25 соглашений о взаимном признании ученых степеней и дипломов. В скором времени такие соглашения будут заключены еще с тремя странами: Оманом, Алжиром и Саудовской Аравией.
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