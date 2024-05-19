Минобрнауки: Большинство учащихся в России иностранных студентов — из стран ОИС

В России в настоящее время учатся 355 тысяч иностранных студентов. Из них почти 245 тысяч прибыли из стран Организации исламского сотрудничества, рассказал ТАСС в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» замглавы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов.

«Безусловно, основа — это страны СНГ, но в то же время, есть огромное количество студентов из Египта, Ирана. Например, из Египта практически 15 тыс. учатся в нашей стране», — поделился заместитель министра.

По его данным, порядка 80 тысяч студентов, прибывших на учебу из стран Организации исламского сотрудничества, получают образование бесплатно. 10 тысяч — в рамках квот, выданных странам организации. Остальные поступают самостоятельно.

Айрат Гатиятов напомнил, что между Россией и странами ОИС заключено 25 соглашений о взаимном признании ученых степеней и дипломов. В скором времени такие соглашения будут заключены еще с тремя странами: Оманом, Алжиром и Саудовской Аравией.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.