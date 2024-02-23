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Минобрнауки: Более 18 тыс. российских студентов участвуют в СВО
Более 18 тысяч учащихся российских вузов принимают участие в специальной военной операции. Еще 30 тысяч являются членами семей бойцов. Об этом в День защитника Отечества в своем телеграм-канале напомнило Минобрнауки.
По данным ведомства, с начала спецоперации порядка 1 тысячи военнослужащих и около 900 членов их семей были переведены на бесплатное обучение, еще 6 тысячам была предоставлена скидка на обучение. В академический отпуск отправлены порядка 5 тысяч бойцов и 1,5 тысячи членов семей.
Подробнее о мерах поддержки, которые оказываются студентам, — в карточках, подготовленных министерством.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: https://t.me/minobrnaukiofficial
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