Минобрнауки: абитуриенты 2027 года могут получить до 25 баллов за лишние ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года, согласно проекту приказа Минобрнауки, смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки пояснили, что сегодня выпускник, сдавший сверх необходимого, например физику или химию, не может получить за это баллы. Новая норма меняет ситуацию: по желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов.

В ведомстве отметили, что мера распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверх обязательных. Четвертый вступительный экзамен не вводится: абитуриент сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет. При этом дополнительные баллы начисляются только за предметы, напрямую связанные с будущей специальностью: математику, физику, химию, информатику и биологию.

Число дополнительных баллов зависит от результата: 60–74 балла ЕГЭ добавят абитуриенту 15 баллов, 75–89 баллов – 20 баллов, 90–100 баллов – 25 баллов.

В министерстве подчеркнули, что в случае принятия инициатива станет частью обновленных правил приема на 2027/28 учебный год, которые, в частности, нацелены на усиление фундаментальной подготовки будущих инженеров.

Согласно действующему порядку приема, вузы могут начислять не более десяти баллов за индивидуальные достижения абитуриента, еще до пяти баллов могут быть начислены при поступлении на целевое обучение при участии в профориентационных мероприятиях заказчика.