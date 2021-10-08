Минобрнауки РТ: Митинга в Казани с участием учеников не планируется

В Министерстве образования и науки РТ опровергли информацию о митинге в Казани в честь поминовения воинов. В соцсетях появились сообщения, что в мероприятии якобы принуждают принять участие учителей и учеников.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о митинге. В связи с данной ситуацией просим не репостить данную информацию, так как она не соответствует действительности. Никаких мероприятий в рамках данного митинга с участием педагогов и учеников в Казани не планируется», — обратилась через ИА «Татар-информ» к населению ведущий советник министерства по взаимодействию со СМИ Алсу Мухаметова.

В соцсетях в настоящее время распространяется документ, якобы направленный в приемную Генпрокуратуры РФ человеком, утверждающим, что он является учителем одной из казанских школ.

Автор утверждает, что ее и учеников привлекают к участию в митинге в день поминовения воинов, павших в 1552 году при взятии города войсками Ивана Грозного. Она отмечает, что это ежегодное мероприятие, которое поддерживает местное национальное движение «на плаву». Однако в этом году ежегодное событие вызвало у заявительницы «беспокойство» по поводу излишнего проявления национализма.