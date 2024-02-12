Минобрнауки РТ назвал размеры премий за победу на чемпионате «Профессионалы»

Ключевым новшеством стартовавшего в 2023 году в России чемпионатного движения «Профессионалы» стала возможность выстраивать дополнительные каналы коммуникаций предприятий и системы образования по вопросам трудоустройства его участников. Финалисты движения в этом году получат денежные премии на региональном и федеральном уровне. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«В прошлом году стартовало новое Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, учитывающее положительный опыт нашей страны в движении WorldSkills, которое называется «Чемпионат профессионалов». Стратегической целью движения стало содействие оперативному и эффективному обеспечению различных отраслей экономики кадрами», - сказал он.

По данным спикера, одним из преимуществ нового движения стала возможность регионов самим адаптировать конкурсные задания под конкретные потребности реального сектора экономики. Система чемпионатов претерпела некоторые изменения, и сегодня она разделена на три части.

«Основополагающим мероприятием прошлого года стал итоговый межрегиональный этап, в рамках которого подводились итоги по всем проводимым компетенциям. Финал «Чемпионата высоких технологий» прошел в Великом Новгороде по высокотехнологичным профессиям и компетенциям ближайшего будущего», - отметил Поминов.

Финалы Чемпионата по профмастерству «Профессионалы» прошли в конце ноября 2023 года в Санкт-Петербурге. Всего в рамках чемпионата сборная Татарстана завоевала 148 медалей, в том числе 42 золотые, 52 серебряные и 54 бронзовые, напомнил спикер.

«Чемпионатному движению уделяется огромное внимание со стороны руководства нашей страны. Это развитие компетенций, создание базы для обеспечения нашего реального сектора экономики кадрами. На днях Президент России Владимир Путин поручил расширить федеральный проект «Профессионалитет» и поощрять наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионатов «Профессионалы», - заметил Андрей Поминов.

Он добавил, что труд таких профессионалов будет отмечен дополнительными выплатами на федеральном уровне и положительно повлияет на престиж всех профессий.

«Наша республика получила право на создание 14 кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». Мы являемся одним из двух регионов - лидеров наряду с Оренбургской областью, что позволило обновить материально-техническую базу наших колледжей на 1,8 млрд рублей», - сказал спикер.

В Татарстане уже действует система государственного поощрения победителей и призеров чемпионатного движения «Профессионалы». За золотую медаль ребята получают 150 тыс. рублей, за серебряную - 125, а за «бронзу» - 100 тыс. рублей.

«На федеральном уровне установлены премии победителям и призерам чемпионата по профмастерсву «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий. За первое место - 300 тыс. рублей, за второе - 200 тыс. и за третье место - 100 тыс. рублей», - сказал Поминов.