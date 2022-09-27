Минобрнауки: Татарстан почти на 100% обеспечил детей от 3 до 7 лет местами в детсадах

В этом году Татарстан достиг показателя в 99,97% по устройству детей в возрасте от 3 до 7 лет в детсады. Об этом сообщила сегодня начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Йолдыз Хисамиева.

«Есть проблемные территории — это Пестречинский район — ЖК „Царево“ и Куюки. В Лаишевском районе ведется интенсивное строительство жилья, и мы не успеваем устраивать всех детишек, но у нас есть альтернатива. Мы предлагаем людям, которые ездят на работу в Казань, свободные места», — отметила специалист в прямом эфире на площадке Региональной общественной приемной «Единая Россия» в Татарстане.

Она полагает, что проблема устройства детей в возрасте с 3 до 7 лет в детсады в регионе практически решена. Теперь стоит задача устроить в дошкольные образовательные организации ясельников — детей до 3 лет. Сейчас данный показатель в республике составляет 80,3%. Однако в 40 муниципальных районах проблема уже решена на 100%.

«Проблемными территориями остаются Пестрецы, Лаишево, Высокогорский район и Набережные Челны. В Высокой Горе в этом году построен новый детский сад на 140 мест. В то же время в прошлом году было создано около 2 тыс. мест для детей ясельного возраста», – добавила Хисамиева.

Она сообщила, что всего в этом году в республике строится пять детсадов, в том числе в Ново-Савиновском районе Казани на 220 мест и в Нижнекамском районе — на 320 мест. В республике насчитывается 1993 дошкольных учреждения, в которых работают 50 тыс. сотрудников и которые посещают 215 тыс. ребят.