Минобрнауки РТ: В ближайшие годы доступность детсадов в Татарстане достигнет 100%

Фото: архив «Татар-информ»

За последние два-три года доступность дошкольных образовательных учреждений в Татарстане выросла до 98%, а в ближайшие годы она достигнет 100%. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов в прямом эфире, организованном сегодня в аккаунте Региональной общественной приемной в РТ политической партии «Единая Россия».

«Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях Татарстана и Казани в последние годы увеличивается. В целом доступность детсадов на сегодняшний день по республике обеспечена на 98%. В 2020 году этот показатель составлял 91%, в 2021 году — 94%, а в 2022 году — уже 98%. В ближайшей перспективе путем открытия и создания новых дополнительных мест, перепрофилизации, уплотнения и других процедур мы придем к планке 100%. Все желающие дети будут обеспечены дошкольными местами», — сказал он.

Согласно данным спикера, на сегодняшний день в 38 муниципальных районах доступность дошкольных образовательных учреждений составляет 100%. В крупных городах — Казани, Пестрецах, Лаишевском районе вопросы еще есть, но также находят свое решение. Количество детей из года в год увеличивается, что связано с внутренней и внешней миграцией.

«Население переезжает из сельских населенных пунктов в большие города. Поэтому мы видим увеличение нашего контингента», — добавил Музипов.