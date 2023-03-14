Минобр РТ обязал поставщика заменить китайские конструкторы для школ на российские

Министерство образования и науки Татарстана одержало победу в арбитраже над НТЦ «Альфа» из Костромы. С этой компанией ведомство 12 мая 2020 года заключило государственный контракт на поставку практических пособий для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сумма контракта оценивалась в 2,12 млн рублей.

Проверка исполнения соглашения показала, что поставщик отклонился от его условий. В частности, практические пособия оказались китайского производства, а не российского, как значилось в заказе-спецификации.

Это обстоятельство подтвердила экспертиза. Согласно ее выводам, оба представленных для исследования комплекта конструкторов (детали, сборочные единицы и материалы) изготовлены по одним и тем же конструкторским чертежам по единой технологии на однотипном оборудовании – 3D-принтере. Схожее заключение специалисты сделали и в отношении контейнеров, крышек и лотков: выполнены из аналогичных материалов, вероятно, методом штамповки.

Специалисты уверенно заявили о том, что пособия изготовлены на предприятиях, расположенных в Китайской Народной Республике. Еще одним свидетельством этого стала информация, размещенная на сайте Аliexpress. И только сопроводительная эксплуатационно-техническая документация к конструкторам была создана в России.

Сертификат соответствия на товар, выданный ООО «СертПромЭксперт», имел признаки фиктивности. В ЕГРЮЛ найти организацию с адресом, ОГРН и ИНН, указанными в нем, не удалось. Кроме того, у поставщика не было подлинника сертификата – он располагал только его копией. При этом документ был выдан не НТЦ «Альфа», а ООО «Гефест», которое прекратило свою деятельность 26 октября 2020 года.

В случае с костромским поставщиком было установлено 42 фактов ненадлежащего исполнения обязательства, выразившихся в поставке товаров производства КНР вместо предусмотренных контрактом российских. За это НТЦ «Альфа» было оштрафовано на 42 тыс. рублей (по 1 тыс. рублей за каждый случай нарушения).

Кроме того, по иску Министерства образования и науки Татарстана Арбитражный суд РТ обязал научно-технический центр заменить товар ненадлежащего качества и ассортимента на оговоренный контрактом. На данный момент этот вердикт подтвердила третья судебная инстанция – Арбитражный суд Поволжского округа.