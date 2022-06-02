Минобрнауки РТ объяснило, кому не хватает мест в детсадах Татарстана

Количество мест в детских садах Татарстана формально превышает число желающих туда попасть, но фактически мест не хватает. Причину этого назвал руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки республики Рамис Музипов сегодня в прямом эфире, организованном в аккаунте Региональной общественной приемной в РТ.

«Количество мест в детсадах Татарстана превышает количество желающих, но у нас есть право родителей отдавать ребенка в то образовательное учреждение, в которое они захотят. Теоретически места есть, но родители выбирают те детсады, куда им удобнее отводить-отвозить ребенка, рядом с домом или работой», — констатировал представитель профильного ведомства.

Музипов уточнил, что в целом доступность детсадов на сегодняшний день по республике составляет 98 %. Потребность существует в ясельной возрастной группе, среди ребят в возрасте от полутора до трех лет. Родители малышей хотят быстрее выйти на работу. Существующие детсады полностью обеспечивают местами детей старше трех лет в своих микрорайонах.