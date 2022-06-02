Минобрнауки РТ о нехватке воспитателей: «Мы подбираем кадры, которые любят детей»

Министерство образования и науки Татарстана проводит работу по повышению заработной платы воспитателям и возвращению грантовой системы. Таким образом ведомство пытается решить существующую кадровую проблему.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов сегодня в прямом эфире в аккаунте Региональной общественной приемной в РТ.

«Сейчас ведется работа по повышению заработной платы, возвращению грантов, стимулированию педагогических работников дошкольных учреждений. Это тоже вопрос, который нельзя решить за один день. Есть у нас соответствующая дорожная карта, в рамках которой планируем полностью обеспечить кадрами все дошкольные образовательные организации», — заверил замминистра.

Система образования республики включает шесть педагогических колледжей. Ежегодно они выпускают около 4 тыс. работников для работы в дошкольных образовательных организациях. Однако кадровый вопрос пока не решен.

«Заведующие должны максимально поддерживать наших воспитателей, и родители должны с пониманием относиться к ним. Непросто эмоционально выдержать работу в группе с 25–30 детьми. Но мы отбираем такие кадры, которые любят детей, правильно к ним относятся, находят подход», — подчеркнул Музипов.