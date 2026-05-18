Минобр РТ назвал меры поддержки детей участников СВО

Дети участников СВО из Татарстана получают поддержку при поступлении в университеты, а также бесплатное горячее двухразовое питание в школах и однократное в колледжах и техникумах для студентов-очников. Об этом сообщил сегодня замминистра образования и науки РТ Андрей Рюхов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Для предоставления мер поддержки нужно подать заявление», – сказал он.

В высших учебных заведениях установлена специальная квота в размере 10% по приему на программы бакалавриата и специалитета абитуриентов, чьи родители принимают участие в СВО. Подать заявку можно на портале госуслуг или в образовательных организациях.

«Участники СВО и их дети зачисляются в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Они имеют право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и в профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсуствии академической задолженности», – заметил Рюхов.

Кроме того, дети участников СВО пользуются правом внеочередного зачисления в детские сады, родители при этом освобождаются от платы за дошкольное образовательное учреждение. Также детям участников СВО в первоочередном порядке предоставляются места в школах. Ребята бесплатно посещают кружки и секции в государственных организациях.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – участников СВО, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями в специализированном жилищном фонде.