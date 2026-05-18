news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 мая 2026 13:32

Минобр РТ назвал меры поддержки детей участников СВО

Читайте нас в
Телеграм

Дети участников СВО из Татарстана получают поддержку при поступлении в университеты, а также бесплатное горячее двухразовое питание в школах и однократное в колледжах и техникумах для студентов-очников. Об этом сообщил сегодня замминистра образования и науки РТ Андрей Рюхов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Для предоставления мер поддержки нужно подать заявление», – сказал он.

В высших учебных заведениях установлена специальная квота в размере 10% по приему на программы бакалавриата и специалитета абитуриентов, чьи родители принимают участие в СВО. Подать заявку можно на портале госуслуг или в образовательных организациях.

«Участники СВО и их дети зачисляются в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Они имеют право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и в профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсуствии академической задолженности», – заметил Рюхов.

Кроме того, дети участников СВО пользуются правом внеочередного зачисления в детские сады, родители при этом освобождаются от платы за дошкольное образовательное учреждение. Также детям участников СВО в первоочередном порядке предоставляются места в школах. Ребята бесплатно посещают кружки и секции в государственных организациях.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – участников СВО, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями в специализированном жилищном фонде.

#Образование #меры соцподдержки #минобр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

18 мая 2026
Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

17 мая 2026
Новости партнеров