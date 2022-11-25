В Иннополисе рассказали, на кого из айтишников в России начнет падать спрос

В ближайшие годы в России ожидается спад спроса на тех IT-специалистов, которые не имеют профильных знаний в смежной дисциплине. В этом смысле на правильном пути стоит Иннополис, который готовит работников сферы на стыке специальностей. Об этом на форуме Digital Innopolis days заявила замминистра высшего образования и науки РФ Дарья Кирьякова.

«Сейчас студентов порядка 4 млн, порядка 15% обучаются по направлению IT. У меня есть гипотеза, что спрос на них будет падать. Мы идем в эру, когда не надо учить язык программирования. Главное – это логика, алгоритмы и тип мышления. Кадры не нужно учить IT-специальностям. Это просто должна быть обязательная дисциплина наравне с математикой или русским языком. В науке и технологиях все происходит на стыке. К примеру, в Иннополисе есть медицинская лаборатория, хотя это не медицинский вуз», – отметила она.

Исходя из этого Кирьякова считает, что профильный IT-шник, не имеющий другой специальности, постепенно будет терять в востребованности, поэтому нужно готовить кадры на стыке науки и технологии.