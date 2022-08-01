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Ру Тат
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Политика
1 августа 2022  12:41

Минобороны заявило об уничтожении трех американских установок HIMARS и Harpoon

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В результате удара по территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове российские военные уничтожили две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, заявили на утреннем брифинге в Минобороны.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, ударом по территории завода также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

«Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», – добавил Конашенков.

Военно-космические силы России, по данным ведомства, в районе Харькова уничтожили до 200 националистов и семь единиц бронетехники 92-й механизированной бригады. Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотников.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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