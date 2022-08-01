Минобороны заявило об уничтожении трех американских установок HIMARS и Harpoon

В результате удара по территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове российские военные уничтожили две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, заявили на утреннем брифинге в Минобороны.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, ударом по территории завода также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

«Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», – добавил Конашенков.

Военно-космические силы России, по данным ведомства, в районе Харькова уничтожили до 200 националистов и семь единиц бронетехники 92-й механизированной бригады. Помимо этого, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотников.