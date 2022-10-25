Минобороны РФ: Российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

Российские военные силы за сутки уничтожили более 120 украинских солдат на Красно-Лиманском направлении. Также было ликвидировано три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пипака и один автомобиль ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной новостной сводке.

На Николаевско-Криворожском направлении украинские военные, по информации ведомства, предприняли попытку атаковать российские войска вблизи сел Ищенка и Брускинское Херсонской области, но все атаки были успешно отражены.

«В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», – сказано в сообщении.

Также оперативно-тактической авиацией военно-космических сил России в районе села Калуга Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в воздухе 13 украинских беспилотников в Херсонской и Запорожской областях и 7 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» в Херсонской области и ЛНР.