Министерство обороны РФ заявило об успешном ракетном ударе по военной технике 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины во время ее погрузки на железнодорожный транспорт. В ежедневной сводке утверждается, что около села Моисеевка Днепропетровской области были уничтожены восемь единиц бронетехники, пять автомобилей и более 100 военнослужащих.

В ведомстве также рассказали о неудавшейся попытке ВСУ атаковать российские позиции на Купянском направлении рядом с селом Куземовка на Луганщине. Заявляется, что после огневого поражения украинских военных отбросили на исходные позиции вблизи села Берестовое Харьковской области. Потери противника российская сторона оценила в более чем 50 солдат, один танк, два бронетранспортера и пикап.

Кроме того, сообщается, что на Красно-Лиманском направлении недалеко от Серебрянского Лесничества российская артиллерия поразила две украинские ротные тактические группы. Согласно информации Минобороны, было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Помимо этого, в военном ведомстве утверждают, что на Артемовском направлении был нанесен комплексный огневой удар при попытке украинских военных контратаковать в направлении сел Бахмутское, Яковлевка, Иванград и поселка Белогоровка. Уничтожено до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль, добавили в Минобороны.

«На Южно-Донецком направлении в районе сел Нескучное и Октябрь Донецкой народной республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — также говорится в сводке.

За сутки российские средства ПВО отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников на Донетчине и перехвате двух противорадиолокационных ракет HARM вблизи города Новая Каховка в Херсонской области.

Специальная военная операция на Украине проводится начиная с 24 февраля по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать ход боевых действий, основываясь только на сведениях из официальных российских источников.