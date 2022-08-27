Минобороны заявило об уничтожении склада с ракетами для РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении склада с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS на территории Днепропетровской области Украины.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка <…> уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — утверждают в военном ведомстве.

Кроме того, по информации Минобороны, системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в районе Чернобаевки под Херсоном и 18 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области.

РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры (например, мостов). Снаряды для них поставляются на Украину в рамках пакетов военной помощи, регулярно выделяемых США.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход конфликта, основываясь только на сведениях из российских официальных источников.