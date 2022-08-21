Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS под Одессой

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении российским ВМФ склада с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS на территории Одесской области Украины.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня „Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны рассказали об ударе оперативно-тактической авиации ВКС в районе Гуляйполя Запорожской области. В результате, по информации российских военных, был уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны с более чем 100 тоннами дизельного топлива.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтожении шести пусковых установок РСЗО HIMARS. До этого, в середине июля, председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ни одна из переданных Украине установок на тот момент не была уничтожена.

В последние месяцы Вооруженные силы Украины часто используют для ударов системы HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены в том числе для уничтожения командных пунктов и складов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход спецоперации, основываясь только на российских официальных источниках.