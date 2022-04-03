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Политика
3 апреля 2022  13:35

Минобороны РФ заявило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в районе Одессы

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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы. Об этом заявил  официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости. 

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — проинформировал Конашенков на брифинге. 

Кроме того, по утверждению представителя российского военного ведомства, минувшей ночью был поражен еще 51 украинский военный объект.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#Минобороны #спецоперация на Украине
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