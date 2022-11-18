Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетного производства на Украине

Российские военные нанесли сосредоточенный удар по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты», – заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Помимо этого, уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Также российские военные сумели нарушить переброску резервов ВСУ и доставку иностранных вооружений в районы боевых действий.

Напомним, что также в сегодняшней сводке Минобороны сообщило об освобождении поселка Опытное в ДНР.