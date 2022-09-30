Минобороны заявило об уничтожении цехов по сборке тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У»

В минувшие сутки Воздушно-космические силы России нанесли удар по Южному машиностроительному заводу в районе Днепропетровска. В результате оказались уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У», заявили сегодня в Минобороны РФ.

Ракетные войска РФ уничтожили до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии в районе Краматорска на территории ДНР, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. В Николаевской области ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил он.

Кроме того, ВС РФ сбили пять беспилотников, самолет МиГ-29, уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и другое вооружение.

Минобороны вновь подчеркнуло, что Киев продолжает провокации в районе АЭС в Запорожье. По данным ведомства, украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции.

«Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка в норме», – сообщил Конашенков.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.