Минобороны заявило об уничтожении четырех ложных воздушных целей производства США

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США», – указано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, российские ПВО уничтожили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Сегодня Минобороны России впервые сообщило о сбитом воздушном шаре ВСУ. Шар-беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.