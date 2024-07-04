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Минобороны заявило об уничтожении четырех БПЛА над регионами России
В ночь на 4 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над тремя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что БПЛА были сбиты над Тамбовской, Белгородской и Брянской областями.
«Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один – над территорией Белгородской области и один над территорией Тамбовской области», – говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений нет.
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