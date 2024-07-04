Минобороны заявило об уничтожении четырех БПЛА над регионами России

В ночь на 4 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над тремя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что БПЛА были сбиты над Тамбовской, Белгородской и Брянской областями.

«Два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один – над территорией Белгородской области и один над территорией Тамбовской области», – говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений нет.