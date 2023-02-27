Минобороны заявило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Российские военные силы уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Броварах в Киевской области Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве также отметили, что вблизи города Хмельницкий был ликвидирован оперативный центр специальных операций украинских войск «Запад».

Кроме того, в районе за сутки ВС РФ уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, а средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.