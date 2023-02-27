©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны заявило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом
Российские военные силы уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Броварах в Киевской области Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве также отметили, что вблизи города Хмельницкий был ликвидирован оперативный центр специальных операций украинских войск «Запад».
Кроме того, в районе за сутки ВС РФ уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, а средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»