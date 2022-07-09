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Политика
9 июля 2022  12:28

Минобороны заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777

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Российские воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия уничтожили ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр. Также уничтожено до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка, сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли удары по позициям ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях, потери украинской стороны составили более 100 военных, доложил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, в районе села Березнеговатое Николаевской области из строя выведено  свыше 75 украинских военных и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо". Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», – добавил Конашенков.

В Николаевской области, по данным ведомства, сбиты два украинских штурмовика Су-25.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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