Минобороны заявило об уничтожении 500 военных ВСУ на заводе «Океан»

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, вооружения и техники в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан». Об этом сообщает ТАСС.

По данным российского военного ведомства, в ходе продолжающихся боевых действий украинская сторона несет значительные потери.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении происходящего использовать данные только из российских официальных источников.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в сложившейся геополитической обстановке для России главным приоритетом является предотвращение ядерного конфликта.