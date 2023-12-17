news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 17 декабря 2023 09:57

Минобороны заявило об уничтожении 35 украинских дронов на территории РФ

Скопировать ссылку

Сегодня в Минобороны РФ сообщили об отражении массированной атаки киевского режима по объектам на территории РФ.

Ночью, согласно заявлению оборонного ведомства, российские ПВО перехватили или уничтожили 33 дрона.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Позднее утром средствами ПВО уничтожены еще два БПЛА над Волгоградской областью.

Об отражении массированной атаки беспилотников на Ростовскую область сегодня утром сообщил глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что беспилотники сбивали в районе Морозовска и Каменска.

«Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — сообщил губернатор.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100