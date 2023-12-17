Минобороны заявило об уничтожении 35 украинских дронов на территории РФ

Сегодня в Минобороны РФ сообщили об отражении массированной атаки киевского режима по объектам на территории РФ.

Ночью, согласно заявлению оборонного ведомства, российские ПВО перехватили или уничтожили 33 дрона.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Позднее утром средствами ПВО уничтожены еще два БПЛА над Волгоградской областью.

Об отражении массированной атаки беспилотников на Ростовскую область сегодня утром сообщил глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что беспилотники сбивали в районе Морозовска и Каменска.

«Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — сообщил губернатор.