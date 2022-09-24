Минобороны заявило об уничтожении 300 наемников и контрбатарейной станции из Норвегии

В минувшие сутки российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области. По данным ведомства, в результате погибли до 300 боевиков.

В районе села Берестовое в ДНР служащие ВСУ предприняли неудачную попытку наступления, в результате ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР и Запорожской области, радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В районе села Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР», следует из сегодняшней сводки ведомства. В этом же регионе, по данным ведомства, сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Кроме того, уничтожены 42 снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», семь беспилотников и другое вооружение.