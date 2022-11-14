Минобороны заявило об освобождении села Павловки в ДНР

Российские военные освободили сегодня село Павловка в Донецкой народной республике, заявили в минобороны РФ.

«14 ноября с.г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, накануне МО РФ также сообщило об освобождении поселка Майорск на донецком направлении.

За прошедшие сутки ВСУ вновь предприняли несколько безуспешных попыток наступления, сообщили также в Минобороны. В частности, на Купянском направлении атаковать подразделения российских войск пытались две ротные тактические группы ВСУ.

«В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, ВС РФ отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками. На Южно-Донецком в результате пресечения попытки наступления вбиты более 80 украинских военнослужащих, говорится в сегодняшней сводке военного ведомства.

Помимо этого, Вс РФ уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.