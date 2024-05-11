Минобороны заявило об освобождении пяти населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного. Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, учтонили в Минобороны.