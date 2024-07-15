Минобороны заявило о завершении весеннего призыва – на службу направлены 150 тыс. человек

В России завершился весенний призыв на военную службу, 150 тысяч призывников пополнили ряды Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, передает Минобороны РФ.

«Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. №222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», – указали в ведомстве.

Призывные комиссии начали свою работу 1 апреля, а отправка призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска началась 15 апреля.

«В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», – добавили в Минобороны.