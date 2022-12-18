Минобороны заявило о взятии еще одного села в ДНР и контратаках ВСУ

Российские военные в результате наступления взяли под свой контроль село Яковлевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, сейчас завершается его зачистка от остатков украинских войск.

При этом служащие ВСУ предпринимали попытки вернуть утраченные позиции в ДНР, однако их контратаки отражены, утверждает официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – заявил он.

На территории ДНР ВС РФ вскрыли и уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении, по словам Конашенкова, огневым налетом нанесено поражение резервам ВСУ. Также здесь российские военные пресекли попытку провести разведку боем в ЛНР. Потери ВСУ составили до 60 военных, а также техника и оружие.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили украинский беспилотник и перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.