Минобороны заявило о возвращении из плена 45 российских военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военных из плена, отмечает РИА Новости.

«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – указано в сообщении.