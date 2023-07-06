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Минобороны заявило о возвращении из плена 45 российских военнослужащих
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Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военных из плена, отмечает РИА Новости.
«Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – указано в сообщении.
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