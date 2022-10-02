Минобороны заявило о срыве наступления ВСУ по нескольким направлениям

В прошедшие сутки киевский режим попытался перейти к наступлению на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, однако российские военные сорвали эти попытки, заявили сегодня в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, наступление вели до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, наиболее активно – в направлении села Давыдов Брод.

Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах сел Брускинское и Костромка. «В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих», – говорится в сегодняшней сводке МО РФ.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России по подразделениям ВСУ погибли 200 военнослужащих, 320 ранено, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты. На Купянском направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц техники.

Также ведомство сообщило об ударе по зданию СБУ в Днепропетровске, в результате которого погибли до 35 сотрудников ведомства.