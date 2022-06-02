Минобороны заявило о сокращении числа воюющих на стороне Украины иностранцев в два раза

С начала мая приток на Украину иностранцев для участия в боевых действиях против российских военных иссяк. Их число на территории страны сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Своим пониманием ситуации поделилось Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

При этом в российском военном ведомстве утверждают, что сотни воюющих за Украину иностранцев были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности еще в местах прохождения ими дополнительной подготовки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.