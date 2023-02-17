Минобороны заявило о ракетном ударе по предприятиям, снабжавшим ВСУ

16 февраля российские военные нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами, заявили в Минобороны РФ.

«Цели ударов достигнуты, все объекты поражены», – заявилофициальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его данным, в результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива.

Также Конашенков сообщил о ситуации в зоне проведения СВО. В частности, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, по его словам, потери ВСУ составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении погибли около 90 украинских военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 385 самолетов, 210 вертолетов, 3161 беспилотник и другое оружие.