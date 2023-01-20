Минобороны заявило о продвижении ВС РФ и подтвердило освобождение двух сел

Российские военные в ходе спецоперации продолжают продвигаться вперед. Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили село Клещеевка в ДНР и село Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что ранее военкоры заявляли, что Клещеевку под Артмовском удалось взять силами ЧВК «Вагнер».

В ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. По его данным, на этом направлении за сутки погибли до 60 украинских военных, уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили американскую самоходную артустановку М109 Paladin, а также две гаубицы – Д-30 и «Мста-Б», добавил Конашенков. В Запорожье, по его словам, ВС РФ уничтожили ангар с вооружением и военной техникой ВСУ и радиолокационную станцию AN/ТPQ-37, а также другое вооружение.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.