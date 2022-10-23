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Ру Тат
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Политика
23 октября 2022  15:11

Минобороны РФ заявило о продолжении ракетных ударов по объектам энергетики Украины

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В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины, заявили в российском Минобороны. По данным военного ведомства, все назначенные объекты в ходе ударов были поражены.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».

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