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Минобороны заявило о предотвращении диверсии в тылу российских войск
Прапорщик Магомед Баширов сумел предотвратить диверсию против российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По информации военного ведомства, Баширов в составе группы продвигался по заранее определенному маршруту в лесополосе. Группа действовала близ одного из населенных пунктов, который планировалось взять под контроль.
В ходе выдвижения Баширов заметил вооруженный отряд. Он предупредил командира и вступил в бой, застигнув противника врасплох, утверждают в Минобороны.
При этом во время перестрелки прапорщик оперативно организовал эвакуацию раненых с поля боя и своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь.
«Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили прапорщику Магомеду Баширову спасти жизни боевых товарищей», — заключили в ведомстве.
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