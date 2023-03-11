Минобороны заявило о предотвращении диверсии в тылу российских войск

Прапорщик Магомед Баширов сумел предотвратить диверсию против российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По информации военного ведомства, Баширов в составе группы продвигался по заранее определенному маршруту в лесополосе. Группа действовала близ одного из населенных пунктов, который планировалось взять под контроль.

В ходе выдвижения Баширов заметил вооруженный отряд. Он предупредил командира и вступил в бой, застигнув противника врасплох, утверждают в Минобороны.

При этом во время перестрелки прапорщик оперативно организовал эвакуацию раненых с поля боя и своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь.

«Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили прапорщику Магомеду Баширову спасти жизни боевых товарищей», — заключили в ведомстве.