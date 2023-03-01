Минобороны заявило о предотвращении атаки беспилотников ВСУ на Крым

Вооруженные силы России предотвратили попытку проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Жертв и разрушений на земле удалось избежать, добавил он.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», – сообщил Конашенков.

Напомним, в офисе украинского лидера на днях заявили, что не наносят ударов по территории России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал эти заявления словами «Мы им не верим».