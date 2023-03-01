©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны заявило о предотвращении атаки беспилотников ВСУ на Крым
Вооруженные силы России предотвратили попытку проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Жертв и разрушений на земле удалось избежать, добавил он.
«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», – сообщил Конашенков.
Напомним, в офисе украинского лидера на днях заявили, что не наносят ударов по территории России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал эти заявления словами «Мы им не верим».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»