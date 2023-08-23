Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны России проинформировало о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотниками самолетного типа.

«Сегодня около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотник был обнаружен и уничтожен средствами ПВО.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа. В результате обстрела выбиты окна и посечен фасад здания. Кроме того,в результате повторного обстрела территории санатория Валуйского округа погибли три человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью