Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Соединенные Штаты и их союзников в подготовке провокации на Украине с использованием токсичных химикатов.

Кириллов рассказал, что по данным российского Министерства обороны 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ. По его сведениям, вагон был отцеплен и доставлен на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева, где его и разгрузили.

«Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия», — заявил генерал, уточнив, что остальные ящики имели другие надписи и маркировку, соответствующую «веществам раздражающего действия».

По информации представителя российского военного ведомства, после этого химикаты на бронеавтомобилях американского производства были доставлены к линии боевого соприкосновения. Кроме того, он утверждает, что 19 февраля в Краматорске были разгружены 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой.

При этом в Минобороны РФ уверены, что ранее в интересах Сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — подытожил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, резюмируя понимание ситуации российским военным ведомством.

При этом он заметил, что Би-Зет (хинуклидил-3-бензилат) «вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти» и что это вещество широко применялось американцами в ходе войны во Вьетнаме. Хотя США отчитались о полном уничтожении запасов Би-Зет в 1990 году, у Штатов сохранились его образцы и возможность синтеза прекурсоров, добавил представитель Минобороны РФ.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские официальные источники.