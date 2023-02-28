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Минобороны заявило о подготовке США провокации с химикатами на Украине
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Соединенные Штаты и их союзников в подготовке провокации на Украине с использованием токсичных химикатов.
Кириллов рассказал, что по данным российского Министерства обороны 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ. По его сведениям, вагон был отцеплен и доставлен на территорию Краматорского металлургического завода имени Куйбышева, где его и разгрузили.
«Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись Би-Зет и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия», — заявил генерал, уточнив, что остальные ящики имели другие надписи и маркировку, соответствующую «веществам раздражающего действия».
По информации представителя российского военного ведомства, после этого химикаты на бронеавтомобилях американского производства были доставлены к линии боевого соприкосновения. Кроме того, он утверждает, что 19 февраля в Краматорске были разгружены 11 вагонов с грузом шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой.
При этом в Минобороны РФ уверены, что ранее в интересах Сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, «снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ».
«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — подытожил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, резюмируя понимание ситуации российским военным ведомством.
При этом он заметил, что Би-Зет (хинуклидил-3-бензилат) «вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти» и что это вещество широко применялось американцами в ходе войны во Вьетнаме. Хотя США отчитались о полном уничтожении запасов Би-Зет в 1990 году, у Штатов сохранились его образцы и возможность синтеза прекурсоров, добавил представитель Минобороны РФ.
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