Министерство обороны РФ заявило, что в ходе специальной военной операции на Украине высокоточным оружием большой дальности были поражены системы военного управления и энергетики на территории этой страны.

Кроме того, в новостной сводке военного ведомства утверждается, что «на Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской народной республики».

При этом, по информации российских военных, были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в Министерстве обороны рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области и 12 беспилотников в Донбассе.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, опираясь только на российские официальные источники.