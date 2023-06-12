Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны заявило о новой атаке ВСУ в районе Артемовска
Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на лисичанском направлении и отразили атаку противника на соледаро-артемовском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Вадим Астафьев.
«Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, он сообщил, что артиллерия при контрбатарейной борьбе уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Минометом «Тюльпан» российские военные уничтожили пункт хранения боекомплекта и оборонительные позиции ВСУ. Также ликвидировано укрытие живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы, и другие силы противника.
Напомним, накануне в российском военном ведомстве сообщили о провалившейся попытке Украины атаковать корабль «Приазовье» российского Черноморского флота, а также неудачной попытке атаковать разведывательный корабль «Иван Хурс».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»