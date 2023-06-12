Минобороны заявило о новой атаке ВСУ в районе Артемовска

Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на лисичанском направлении и отразили атаку противника на соледаро-артемовском. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) Вадим Астафьев.

«Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, он сообщил, что артиллерия при контрбатарейной борьбе уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Минометом «Тюльпан» российские военные уничтожили пункт хранения боекомплекта и оборонительные позиции ВСУ. Также ликвидировано укрытие живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы, и другие силы противника.

Напомним, накануне в российском военном ведомстве сообщили о провалившейся попытке Украины атаковать корабль «Приазовье» российского Черноморского флота, а также неудачной попытке атаковать разведывательный корабль «Иван Хурс».