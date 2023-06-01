Минобороны заявило о нескольких попытках ВСУ прорваться в Россию

Российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины атаковать приграничные регионы России и прорваться на территорию страны. По данным военного ведомства, сегодня с утра киевский режим предпринял несколько таких атак и в результате понес большие потери.

В 3.57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и жилых кварталов 30 украинских военных атаковали пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области.

«Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки», – говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо этого, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка.

«Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией», – заявили в ведомстве.

А с 06.05 до 06.45 украинские формирования предприняли еще одну попытку прорыва на территорию России: «нарастив усилия» они попытались войти из районов Плетневки и Волчанска. В атаке участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз».

Российские военные силы ударили по противнику тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа. Позднее по отступающим формированиям нанесли девять ударов армейской авиации ВКС России.

В результате «террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери», нарушений границы не допущено, подчеркнули в Минобороны.