Минобороны заявило о награждении военных за отражение атаки на Шебекино

Командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин и ряд других военнослужащих Западной группировки войск удостоены государственных наград за участие накануне, 1 июня, в отражении атаки на город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

«Военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм <…> награждены боевыми государственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений», — отметили в военном ведомстве.

Еще вчера Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил Никитина орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Другие награжденные отмечены Георгиевскими крестами и медалями «За отвагу». Военнослужащих поблагодарил командующий группировкой прикрытия государственных границ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Ранее Минобороны заявляло, что после интенсивного артиллерийского обстрела российско-украинской границы и самого города Шебекино украинские военные атаковали одноименный пункт пропуска, а также предприняли еще несколько попыток прорваться на территорию РФ. По информации военного ведомства, в основной атаке участвовали примерно две роты мотопехоты с бронетехникой.

Владимир Путин вчера же наградил орденом Мужества главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова. Позднее российский лидер позвонил чиновнику по телефону и предложил помощь.